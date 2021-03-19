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«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
- «Химки» в гостях обыграли «Рубин» – 3:1. Они продлили серию без поражений в РПЛ до десяти игр.
- В последний раз «Химки» проигрывали в ноябре «Зениту». С тех пор в лиге у них восемь побед и две ничьих.
- «Химки» набрали 35 очков и поднялись на девятое место, обойдя «Краснодар». Восьмым идет «Рубин» с 37 очками.
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