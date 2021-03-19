РПЛ
Футбол
Рубин
Химки
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #Химки #Рубин

«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ

19 марта, 20:59
  • «Химки» в гостях обыграли «Рубин» – 3:1. Они продлили серию без поражений в РПЛ до десяти игр.
  • В последний раз «Химки» проигрывали в ноябре «Зениту». С тех пор в лиге у них восемь побед и две ничьих.
  • «Химки» набрали 35 очков и поднялись на девятое место, обойдя «Краснодар». Восьмым идет «Рубин» с 37 очками.
Матч завершен
Рубин
Казань
Деспотович 42
1:3
Матч завершен
Химки
Химки
Мирзов 20
Могилевец 28
Кухарчук 75
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Химки
#Рубин