Спартак
РПЛ
Футбол
Рубин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Футбол #РПЛ #Рубин

«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет

час назад

«Спартак» проиграл «Рубину» – 0:2. Так развивалась эта встреча:

Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Деспотович 53
Деспотович 89

Факты по этому матчу:

  • Четвертое поражение «Спартака» подряд (проигрывал «Сочи», «Зениту», «Динамо» и теперь «Рубину»).
  • Первое официальное поражение «Спартака» от «Рубина» впервые за шесть лет. В последний раз «Рубин» побеждал до этого в октябре 2014-го – 2:0.
  • Первое домашнее поражение «Спартака» от «Рубина» с 17 июля 2010 года (0:1).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Серость Промеса в первом матче после возвращения: один удар, обмен флангами с Мозесом и мало активности
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Футбол
#РПЛ
#Рубин