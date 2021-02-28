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Рубин
«Спартак» проиграл четыре матча подряд. Это первое поражение от «Рубина» за шесть лет
час назад
Факты по этому матчу:
- Четвертое поражение «Спартака» подряд (проигрывал «Сочи», «Зениту», «Динамо» и теперь «Рубину»).
- Первое официальное поражение «Спартака» от «Рубина» впервые за шесть лет. В последний раз «Рубин» побеждал до этого в октябре 2014-го – 2:0.
- Первое домашнее поражение «Спартака» от «Рубина» с 17 июля 2010 года (0:1).
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