Данила Прохин
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Прохин перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды
час назад
- Данила Прохин будет выступать в «Сочи» до конца сезона-2021/22. Петербургский клуб объяснил, что трансфер нужен для получения игровой практики.
- Воспитаннику «Зенита» 19 лет. Он дебютировал за первую команду в 2019 году и сыграл за нее 11 матчей, два из которых в Лиге чемпионов.
- Среди его матчей игры с «Ростовом» (2:1), ЦСКА (2:1), «Брюгге» (0:3) и «Боруссией Д» (1:2). В текущем сезоне он также играл за «Зенит-2» в ФНЛ.
- В инфополе «Сочи» часто называют «фарм-клубом» «Зенита» из-за того, что туда регулярно переходят игроки петербуржцев. Из «Зенита» в «Сочи» переходили Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Миха Мевля, Андрей Мостовой и другие игроки.
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