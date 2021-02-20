Остон Урунов
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Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды с последующим правом выкупа
час назад
Российский этап карьеры Остона Урунова:
- 10 января 2020-го – перешел в «Уфу» из «Локомотива» за 200 тысяч евро.
- 5 августа 2020-го – «Спартак» заплатил за Урунова «Уфе» миллион евро.
За «Спартак» во всех турнирах Урунов провел девять матчей, забил один гол. А теперь «Уфа» объявила о возвращении Урунова. Условия сделки – аренда до конца сезона с правом выкупа.
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