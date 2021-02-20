Остон Урунов
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#Остон Урунов #Футбол #Спартак #РПЛ #Уфа

Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды с последующим правом выкупа

час назад

Российский этап карьеры Остона Урунова:

  • 10 января 2020-го – перешел в «Уфу» из «Локомотива» за 200 тысяч евро.
  • 5 августа 2020-го – «Спартак» заплатил за Урунова «Уфе» миллион евро.

За «Спартак» во всех турнирах Урунов провел девять матчей, забил один гол. А теперь «Уфа» объявила о возвращении Урунова. Условия сделки – аренда до конца сезона с правом выкупа.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что творилось с Уруновым в эти полгода:
Урунов отзаявлен из «Спартака». За полгода – скандальное фото, гол в Кубке и дискуссии о возрасте
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