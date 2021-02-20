Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды с последующим правом выкупа

Российский этап карьеры Остона Урунова:

10 января 2020-го – перешел в «Уфу» из «Локомотива» за 200 тысяч евро.

5 августа 2020-го – «Спартак» заплатил за Урунова «Уфе» миллион евро.

За «Спартак» во всех турнирах Урунов провел девять матчей, забил один гол. А теперь «Уфа» объявила о возвращении Урунова. Условия сделки – аренда до конца сезона с правом выкупа.