Уэстбрук стал исполнительным продюсером фильма о расовых беспорядках в Талсе

Тут Уэстбрук объявил, что станет исполнительным продюсером фильма о расовых беспорядках в Талсе. Кратко о событиях:

Произошли в 1921 году (с 31 мая на 1 июня) – предполагается, что фильм выйдет к столетию.

Тогда белые напали в Гринвуде на самый богатый квартал, где жили афроамериканцы.

В больницу поступили более 800 человек. Полиция Оклахомы зафиксировала 36 погибших.

Это был один из крупнейших расовых скандалов в истории США.

Сам Уэстбрук написал: «Мы рады воплотить в жизнь столь значимый проект для истории США. Премьера состоится этой весной».