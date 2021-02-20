Расселл Уэстбрук
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#Расселл Уэстбрук #НБА #баскетбол #Вашингтон (б)

Уэстбрук стал исполнительным продюсером фильма о расовых беспорядках в Талсе

2 часа назад

Один твит Расселла Уэстбрука из «Вашингтона»:

Тут Уэстбрук объявил, что станет исполнительным продюсером фильма о расовых беспорядках в Талсе. Кратко о событиях:

  • Произошли в 1921 году (с 31 мая на 1 июня) – предполагается, что фильм выйдет к столетию.
  • Тогда белые напали в Гринвуде на самый богатый квартал, где жили афроамериканцы.
  • В больницу поступили более 800 человек. Полиция Оклахомы зафиксировала 36 погибших.
  • Это был один из крупнейших расовых скандалов в истории США.

Сам Уэстбрук написал: «Мы рады воплотить в жизнь столь значимый проект для истории США. Премьера состоится этой весной».

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