Расселл Уэстбрук
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Вашингтон (б)
Уэстбрук стал исполнительным продюсером фильма о расовых беспорядках в Талсе
2 часа назад
Один твит Расселла Уэстбрука из «Вашингтона»:
Тут Уэстбрук объявил, что станет исполнительным продюсером фильма о расовых беспорядках в Талсе. Кратко о событиях:
- Произошли в 1921 году (с 31 мая на 1 июня) – предполагается, что фильм выйдет к столетию.
- Тогда белые напали в Гринвуде на самый богатый квартал, где жили афроамериканцы.
- В больницу поступили более 800 человек. Полиция Оклахомы зафиксировала 36 погибших.
- Это был один из крупнейших расовых скандалов в истории США.
Сам Уэстбрук написал: «Мы рады воплотить в жизнь столь значимый проект для истории США. Премьера состоится этой весной».
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