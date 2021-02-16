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Футбол
Клубы РПЛ договорились о дополнительной замене при черепно-мозговой травме игрока
2 часа назад
Клубы РПЛ во время общего собрания одобрили дополнительную замену. Об этом написал телеграм-канал лиги. Она возможна вне зависимости от числа уже проведенных замен, если игрок получил черепно-мозговую травму.
Если поправки утвердит Исполком РФС, они вступят в силу уже с текущего сезона.
При использовании такой замены клуб обязан за два дня провести медобследование травмированного игрока. В течение пяти дней данные о нем попадут в медицинскую службу РФС.
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