Клубы РПЛ договорились о дополнительной замене при черепно-мозговой травме игрока

Клубы РПЛ во время общего собрания одобрили дополнительную замену. Об этом написал телеграм-канал лиги. Она возможна вне зависимости от числа уже проведенных замен, если игрок получил черепно-мозговую травму.

Если поправки утвердит Исполком РФС, они вступят в силу уже с текущего сезона.

При использовании такой замены клуб обязан за два дня провести медобследование травмированного игрока. В течение пяти дней данные о нем попадут в медицинскую службу РФС.

Правило пяти замен в матче продлили на сезон-2020/21