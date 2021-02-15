Рамирес травмировал крестообразные связки, «Краснодар» ищет ему замену

Левый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес выбыл на продолжительный срок. В связи с травмой крестообразных связок он уже перенес операцию.

Клуб рассчитывает на трансфер защитника на замену Рамиресу. Среди кандидатов – Нил Тэйлор и Фабиу Коэнтрау.

Рамирес проводит пятый сезон в «Краснодаре». В сезоне-2020/21 он сыграл 16 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей.