Твиттер-аккаунт «Барнсли» был заблокирован и восстановлен за несколько часов до кубкового матча с «Челси»

«Барнсли» примет «Челси» в матче Кубка Англии 11 февраля, игра начнется в 23:00.

«Барнсли» сообщил, что официальный твиттер клуба был временно заблокирован в связи с иском об авторских правах от 2018 года. Последняя запись появилась вечером 10 февраля.

Через несколько часов аккаунт снова был восстановлен. Притом клуб во время выяснения вопроса рекомендовал пользоваться запасным клубным аккаунтом.