РЕН ТВ покажет бой Волкова и Оверима

«РБ Бизнес» получил подтверждение у пресс-службы РЕН ТВ. Бой Александра Волкова и Алистара Оверима начнется 7 февраля в 05:00 по московскому времени.

Александру Волкову 32 года. Он провел 40 боев за карьеру в MMA, 32 раза победил. 24 октября 2020 года Волков выиграл техническим нокаутом у Уолта Харриса.

Алистар Оверим идет на серии из двух побед подряд. Ему 40 лет. Волков и Оверим подерутся на турнире UFC Fight Night 184.

Волков выиграл у Харриса в день рождения