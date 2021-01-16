Хендрикс официально перешел в «Спартак». Клуб представил его музыкой Джими Хендрикса

«Спартак» купил у ПСВ Йоррита Хендрикса. Клуб заплатил за трансфер 500 тысяч евро. Хендрикс подписал долгосрочный контракт.

«Спартак» представил нового игрока роликом с музыкой американского певца Джими Хендрикса. Он считается одним из величайших гитаристов за всю историю.

Йоррит Хендрикс сказал на видео: «Спартак» Москва, давай громче!»