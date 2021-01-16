Йоррит Хендрикс
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#Йоррит Хендрикс #РПЛ #Футбол #музыка #Спартак #ПСВ

Хендрикс официально перешел в «Спартак». Клуб представил его музыкой Джими Хендрикса

час назад

«Спартак» купил у ПСВ Йоррита Хендрикса. Клуб заплатил за трансфер 500 тысяч евро. Хендрикс подписал долгосрочный контракт.

«Спартак» представил нового игрока роликом с музыкой американского певца Джими Хендрикса. Он считается одним из величайших гитаристов за всю историю.

Йоррит Хендрикс сказал на видео: «Спартак» Москва, давай громче!»

Йорриту Хендриксу 26 лет. Всю карьеру он провел в ПСВ. Хендрикс – опорный полузащитник, но может сыграть и в защите.

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