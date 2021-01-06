Биатлон
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#Биатлон #Биатлон

В сборной России по биатлону сдан положительный тест на коронавирус. Заразился не спортсмен

час назад

По информации ТАСС, случай заражения выявлен в биатлонной сборной России, однако спортсмены чисты. Имя пока не сообщается.

Ранее предположение о случае коронавируса в сборной высказал комментатор Дмитрий Губерниев.

  • Сезон возобновится 7 января – пройдет женский спринт, днем позже состоится мужской спринт.
  • Следующие два этапа запланированы в немецком Оберхофе.
  • На январские этапы российской команды вызвано 14 спортсменов.
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