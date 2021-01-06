Биатлон
В сборной России по биатлону сдан положительный тест на коронавирус. Заразился не спортсмен
час назад
По информации ТАСС, случай заражения выявлен в биатлонной сборной России, однако спортсмены чисты. Имя пока не сообщается.
Ранее предположение о случае коронавируса в сборной высказал комментатор Дмитрий Губерниев.
- Сезон возобновится 7 января – пройдет женский спринт, днем позже состоится мужской спринт.
- Следующие два этапа запланированы в немецком Оберхофе.
- На январские этапы российской команды вызвано 14 спортсменов.
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