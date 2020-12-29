Шеффилд Юнайтед
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#Шеффилд Юнайтед #Футбол #АПЛ #Бернли

В «Шеффилде» вспышка коронавируса

вчера, 20:50

29 декабря «Шеффилд» объявил о коронавирусной вспышке внутри клуба. Но «Шеффилд»:

  • Не назвал людей, сдавших положительный тест на коронавирус.
  • Не сообщил, сколько вообще положительных тестов на ковид было выявлено.

Но это не скажется на матче «Шеффилда» с «Бернли». Он пройдет по плану.

Матч завершен
Бернли
Бернли
Ми 32
1:0
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд

«Шеффилд» сейчас идет на последнем месте в таблице АПЛ. У клуба два очка (две ничьи) и ни одной победы.

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