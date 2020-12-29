Деян Ловрен
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#Деян Ловрен #Футбол #РПЛ #Зенит

Ловрен предложил пострадавшим от землетрясения в Хорватии заселиться в свой отель

45 минут назад

29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр толчков находился в 42 км к юго-востоку от Загреба.

Пока известно, что из-за землетрясения погиб один человек, еще трое пострадало.

У Деяна Ловрена есть свой отель – он расположен Новале на острове Паг. Это пятизвездочные апартаменты, которыми Ловрен управляет с 2018 года. В инстаграме Ловрен предложил всем пострадавшим на время заселиться в свой отель.

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