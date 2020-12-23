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#Серия B #Футбол #Кьево #Пиза

«Кьево» выпустил заявление о расизме: его игроку соперник сказал про восстание рабов

3 часа назад

В 14-м туре Серии В играли «Кьево» и «Пиза» (2:2). «Кьево» после матча обвинил в расизме форварда «Пизы» Микеле Маркони.

Сообщается, что нигерийский полузащитник «Кьево» Джоэл Оби услышал в свой адрес про восстание рабов. 

💬 «Слова Маркони кошмарны и несправедливы, они не имеют ничего общего с базовыми спортивными ценностями, этикой и уважением. «Кьево» решительно осуждает расистское поведение в отношении Оби и считает его позорным», – написал клуб. Он упомянул, что во время матча Маркони никак не был наказан.

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