Русские клубы заработали почти 90 млн евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и не вышли в весеннюю часть еврокубков. «Краснодар» – третий, весной он сыграет в плей-офф Лиги Европы.

В Лиге чемпионов действует такая система выплат:

5,25 млн – выплата за участие в групповом этапе.

0,9 млн – за каждую ничью.

2,7 млн – за каждую победу.

Плюс выплаты на основе специального рейтинга от УЕФА. Общая сумма – 585 млн евро – разбивается на «доли коэффициентов» по 1,108 млн. Так разбивается сумма для российских команд:

«Зенит» занимает 16-е место из всех участников группового турнира. У него 17 «долей», что равно 18,836 млн.

«Локомотив» – 25-й, у него восемь «долей». То есть 8,864 млн евро.

«Краснодар» занимает 26-е место в рейтинге. У него 7,756 млн евро = семь «долей».

Общая выручка с учетом всех выплат:

«Зенит»: 34,986 млн евро.

«Локомотив»: 26,814 млн евро.

«Краснодар»: 27,506 млн.

Всего русские клубы получили за участие в Лиге чемпионов: 89,306 млн.