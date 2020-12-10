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Русские клубы заработали почти 90 млн евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов
10 декабря, 12:39
Завершился групповой этап Лиги чемпионов. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и не вышли в весеннюю часть еврокубков. «Краснодар» – третий, весной он сыграет в плей-офф Лиги Европы.
В Лиге чемпионов действует такая система выплат:
- 5,25 млн – выплата за участие в групповом этапе.
- 0,9 млн – за каждую ничью.
- 2,7 млн – за каждую победу.
Плюс выплаты на основе специального рейтинга от УЕФА. Общая сумма – 585 млн евро – разбивается на «доли коэффициентов» по 1,108 млн. Так разбивается сумма для российских команд:
- «Зенит» занимает 16-е место из всех участников группового турнира. У него 17 «долей», что равно 18,836 млн.
- «Локомотив» – 25-й, у него восемь «долей». То есть 8,864 млн евро.
- «Краснодар» занимает 26-е место в рейтинге. У него 7,756 млн евро = семь «долей».
Общая выручка с учетом всех выплат:
- «Зенит»: 34,986 млн евро.
- «Локомотив»: 26,814 млн евро.
- «Краснодар»: 27,506 млн.
Всего русские клубы получили за участие в Лиге чемпионов: 89,306 млн.
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