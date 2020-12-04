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«Зенит» разрешил посмотреть матч с «Уралом» посетителям лож
04 декабря, 18:58
3 декабря «Зенит» направил обращение в Правительство Санкт-Петербурга и получил ответ.
Клуб добился права допустить до матча посетителей изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением) и владельцев сезонных абонементов в Бизнес-клубы.
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса матч «Зенит» – «Урал» пройдет без зрителей. Он состоится в субботу, 5 декабря.
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