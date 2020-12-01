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Локомотив
«Локомотив» выйдет в евровесну при победе над «Зальцбургом»
01 декабря, 10:48
«Локомотив» сыграет пятый матч групповом этапе Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Пока в группе такой расклад: «Бавария» – лидер группы с 12 очками, у «Атлетико» – 5, у «Локо» – 3, а у «Зальцбурга» – 1.
«Локомотив» в случае победы обеспечит себе минимум третье место и плей-офф Лиги Европы. В прошлом сезоне ни один российский клуб не вышел в евровесну.
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