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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив

«Локомотив» выйдет в евровесну при победе над «Зальцбургом»

01 декабря, 10:48

«Локомотив» сыграет пятый матч групповом этапе Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Пока в группе такой расклад: «Бавария» – лидер группы с 12 очками, у «Атлетико» – 5, у «Локо» – 3, а у «Зальцбурга» – 1.

«Локомотив» в случае победы обеспечит себе минимум третье место и плей-офф Лиги Европы. В прошлом сезоне ни один российский клуб не вышел в евровесну.

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