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Матч «Зенит» – «Урал» пройдет без зрителей, «Зенит» – «Боруссия» – со зрителями
3 часа назад
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Зенит» сыграет с «Уралом» 5 декабря в РПЛ. Зрители допущены не будут в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.
«Зенит» примет «Боруссию» 8 декабря в шестом туре Лиги чемпионов. Зрители будут допущены в качестве исключения в соответствии с квотой регламента УЕФА.
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