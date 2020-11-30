Матч «Зенит» – «Урал» пройдет без зрителей, «Зенит» – «Боруссия» – со зрителями

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Зенит» сыграет с «Уралом» 5 декабря в РПЛ. Зрители допущены не будут в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.

«Зенит» примет «Боруссию» 8 декабря в шестом туре Лиги чемпионов. Зрители будут допущены в качестве исключения в соответствии с квотой регламента УЕФА.