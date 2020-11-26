Лукаш Юлиш
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Игрок «Спарты» забил пять голов за четыре игры в Лиге Европы. Все – «Селтику»
вчера, 23:06
«Спарта» дважды разгромила «Селтик» со счетом 4:1 на групповом этапе Лиги Европы.
Пять из восьми голов в этих играх забил форвард Лукаш Юлиш. Сначала оформил хет-трик, теперь – дубль. Других голов на групповом этапе у него нет.
За восемь игр в чемпионате Чехии Юлиш забил шесть голов и сделал один голевой пас.
Ему 25 лет. Прошлый сезон Юлиш провел в «Сигме».
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