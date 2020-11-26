Игрок «Спарты» забил пять голов за четыре игры в Лиге Европы. Все – «Селтику»

Пять из восьми голов в этих играх забил форвард Лукаш Юлиш. Сначала оформил хет-трик, теперь – дубль. Других голов на групповом этапе у него нет.

За восемь игр в чемпионате Чехии Юлиш забил шесть голов и сделал один голевой пас.

Ему 25 лет. Прошлый сезон Юлиш провел в «Сигме».