Лукаш Юлиш
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#Лукаш Юлиш #Футбол #Лига Европы #Селтик #Спарта

Игрок «Спарты» забил пять голов за четыре игры в Лиге Европы. Все – «Селтику»

вчера, 23:06

«Спарта» дважды разгромила «Селтик» со счетом 4:1 на групповом этапе Лиги Европы.

Матч завершен
Спарта
Прага
Ганцко 27
Юлиш 38
Юлиш 80
Плавсич 90
4:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Эдуард 15

Пять из восьми голов в этих играх забил форвард Лукаш Юлиш. Сначала оформил хет-трик, теперь – дубль. Других голов на групповом этапе у него нет.

За восемь игр в чемпионате Чехии Юлиш забил шесть голов и сделал один голевой пас.

Ему 25 лет. Прошлый сезон Юлиш провел в «Сигме».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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