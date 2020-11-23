Буде-Глимт
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#Буде-Глимт #Футбол #чемпионат Норвегии

«Буде-Глимт» стал самым северным чемпионом в истории футбола

23 ноября, 10:53

«Буде-Глимт» выиграл чемпионат Норвегии.

  • До конца сезона еще пять туров, но он оторвался на 18 очков от «Мольде» и досрочно стал первым. Из 25 матчей «Буде-Глимт» выиграл 22.
  • Клуб базируется в городе Буде, который располагается севернее Полярного круга.
  • «Буде-Глимт» впервые стал первым в стране. До этого самым северным чемпионом был исландский «Акюрейри», который побеждал в своем чемпионате в 1989 году.
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