Ракицкий получил вторую красную карточку за 12 матчей в сезоне РПЛ

«Зенит» заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления Ярослава Ракицкого. Еще Ракицкий удалялся в игре с «Ростовом». Тогда «Зенит» выиграл со счетом 2:0.

До этого сезона Ракицкий никогда не получал красные карточки в РПЛ. Он играет за «Зенит» с января 2019 года. «Зенит» заплатил за трансфер Ракицкого 10 миллионов евро.