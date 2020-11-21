Ярослав Ракицкий
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#Ярослав Ракицкий #РПЛ #Футбол #Зенит #Ахмат

Ракицкий получил вторую красную карточку за 12 матчей в сезоне РПЛ

21 ноября, 18:37

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 2:2.

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Бериша 26
Бериша 53
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 16
Ловрен 48

«Зенит» заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления Ярослава Ракицкого. Еще Ракицкий удалялся в игре с «Ростовом». Тогда «Зенит» выиграл со счетом 2:0.

До этого сезона Ракицкий никогда не получал красные карточки в РПЛ. Он играет за «Зенит» с января 2019 года. «Зенит» заплатил за трансфер Ракицкого 10 миллионов евро.

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