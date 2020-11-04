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Футбол
Рубин
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«Рубин» вылетел из Кубка России. Кроме него и «Ротора» в 1/8 финала сыграют все команды РПЛ
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Групповой этап Кубка России завершен. Из представителей РПЛ только «Рубин» и «Ротор» его не преодолели. «Рубин» в последнем матче проиграл «СКА-Хабаровску» и остался вторым в группе.
Что дальше:
- В 1/8 финала встретятся 14 команд РПЛ плюс «СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов» из ФНЛ.
- Участники еврокубков («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов») на этой стадии не сыграют друг с другом.
- Жеребьевка состоится в течение недели.
- Матчи 1/8 финала запланированы на 20-21 февраля 2021 года.
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