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«Рубин» вылетел из Кубка России. Кроме него и «Ротора» в 1/8 финала сыграют все команды РПЛ

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Групповой этап Кубка России завершен. Из представителей РПЛ только «Рубин» и «Ротор» его не преодолели. «Рубин» в последнем матче проиграл «СКА-Хабаровску» и остался вторым в группе.

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Гаджимурадов 75'
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань

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