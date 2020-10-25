Рахим Стерлинг
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Рахим Стерлинг создаст фонд помощь малоимущей молодежи
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В интервью Sunday Times Стерлинг сказал, что сейчас, когда достиг определенного достатка, готов заниматься благотворительностью. Первый шаг – он создаст фонд, который будет помогать малоимущим молодым людям.
Как конкретно будет работать фонд:
- Пожертвование сумм для оплаты обучения в университетах.
- Предоставление университетских стипендий.
- Закупка необходимого оборудования для местных команд.
«Я не особо беспокоюсь, есть ли у меня этот миллион или нет. Важнее другое: если у меня есть возможность кому-нибудь помочь, я обязательно сделаю это».
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