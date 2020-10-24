Три попадания Миранчука в заявку «Аталанты»: не выпускают = поражение, выпускают = гол и разгром

В августе Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» и подписал контракт по схеме «4+1». По данным Transfermarkt, стоимость трансфера – 14,5 миллиона евро.

После перехода в «Аталанту» Миранчук восстанавливался после травмы задней поверхности бедра и попал в заявку на матч с «Наполи», который прошел 17 октября. Всего он трижды попадал в заявку:

🇮🇹 Серия А. Матч с «Наполи» – Миранчук просидел весь матч в запасе. Поражение 1:4.

🌐 Лига чемпионов. Матч с «Мидтьюлландом» – победа 4:0. Дебют на 80-й минуте и первый гол.

🇮🇹 Серия А. Матч с «Сампдорией» – Миранчук просидел весь матч в запасе. Поражение 1:3.

После пяти туров «Аталанта» занимает промежуточное четвертое место в Серии А. Предстоящие матчи: с «Аяксом» – в ЛЧ, с «Кротоне» – в Серии А.