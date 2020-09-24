CAS признал Зайцеву виновной по допинговому делу. Вилухина и Романова оправданы

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Ранее МОК лишил их медалей игр Сочи-2014 из-за подозрений в причастности к допинговой схеме. Спортсмены подали апелляцию в 2017 году.

CAS оправдал Вилухину и Романову. Он вынес решение, что все санкции по ним и их отдельным наградам надо убрать. Зайцева признана виновной: она меняла пробу и принимала запрещенное вещество.

По Зайцевой CAS отменил пожизненную дисквалификацию со всех Олимпиад. Она дисквалифицирована только на игры 2018 года, которые уже прошли. Ранее Зайцева завершила карьеру.