Биатлон
Ольга Зайцева
Ольга Вилухина
Яна Романова
Поделиться:
Комментарии:
0
#Биатлон #Ольга Зайцева #Ольга Вилухина #Яна Романова

CAS признал Зайцеву виновной по допинговому делу. Вилухина и Романова оправданы

24 сентября, 17:36

imago sportfotodienst/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Ранее МОК лишил их медалей игр Сочи-2014 из-за подозрений в причастности к допинговой схеме. Спортсмены подали апелляцию в 2017 году.

CAS оправдал Вилухину и Романову. Он вынес решение, что все санкции по ним и их отдельным наградам надо убрать. Зайцева признана виновной: она меняла пробу и принимала запрещенное вещество.

По Зайцевой CAS отменил пожизненную дисквалификацию со всех Олимпиад. Она дисквалифицирована только на игры 2018 года, которые уже прошли. Ранее Зайцева завершила карьеру.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Новое о допинге биатлонистки Зайцевой: мужская ДНК – от мужа, подписи Родченкова – обман. Расследование Der Spiegel
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Биатлон
#Ольга Зайцева
#Ольга Вилухина
#Яна Романова