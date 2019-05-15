«Локомотив» сыграл в форме с нашивкой в честь «Игры престолов»

Все это стало частью акции по пиару большого события. 20 мая на стадионе «Локомотива» покажут финальную серию сериала «Игра престолов». На арене установят огромный экран, который по размерам сравним с четырехэтажным домом.

«Локомотив» регулярно анонсирует показ в социальных сетях. Работа с болельщиками тоже идет: в матче с «Енисеем» на трибунах присутствовал Король ночи – один из главных персонажей сериала.