Казахстанский журналист: Меркель несколько дней отсидел в камере, но въезд в страну ему не запрещен

Экс-полузащитник «Милана» Александр Меркель может перейти в «Сочи», который хочет заявить игрока под казахстанским паспортом, чтобы он не считался легионером.

По информации Prosport.kz, Меркель объявлен персоной нон-грата в Казахстане, ему запрещено въезжать в страну.

Журналист prosport.kz Владимир Жарков сообщил «Чемпионату», что у Меркеля два гражданства – немецкое и казахстанское, что запрещено и в Германии, и в Казахстане. Есть сомнения, что казахстанский паспорт – настоящий, поэтому при попытке въезда в страну он был изъят, а сам въезд в страну – запрещен.

«Гол» связался с одним из главных казахстанских журналистов Айдыном Кожахметом, который рассказал свое видение ситуации. Конкретно – опроверг версию, что Меркель объявлен персоной нон-грата.

«В прошлом году Меркель после матчей сборной прилетел в Казахстан из Нидерландов – по казахстанскому паспорту. Обратно в Нидерланды он пытался улететь по нему же, но возникла какая-то проблема из-за отсутствия визы или чего-то еще. Он опаздывал на рейс. Пытался решить вопрос через федерацию. В общем, дошло до того, что его закрыли в камере, продержали в ней 2-3 дня.