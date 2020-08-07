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#Суперкубок России #Футбол #Зенит #Локомотив

«Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Локомотив»

07 августа, 21:11

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Суперкубков у «Зенита» теперь пять, больше только у ЦСКА – семь.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще было в матче
Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
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