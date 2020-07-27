Лионель Месси
Барселона
Лео – второе по популярности мужское имя в Каталонии в 2019 году
27 июля 2020, 14:06
В 2019-м Лео в Каталонии назвали 500 детей – из-за популярности капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Прирост: в 2010-м имя Лео получили 136 мальчиков, а в 2017-м – 433.
Самое популярное имя для новорожденных в прошлом году – Марк (622 ребенка).
Комментарии (2)
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27 июля 2020, 14:25
1
*Овермарс вошел в чат*: «Ну, и кто тут теперь провальный трансфер?»
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27 июля 2020, 15:21
0
А сколько Криштиану на Мадейре?
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