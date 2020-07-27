Лео – второе по популярности мужское имя в Каталонии в 2019 году

В 2019-м Лео в Каталонии назвали 500 детей – из-за популярности капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Прирост: в 2010-м имя Лео получили 136 мальчиков, а в 2017-м – 433.

Самое популярное имя для новорожденных в прошлом году – Марк (622 ребенка).