Лионель Месси
Барселона
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#Лионель Месси #Барселона

Лео – второе по популярности мужское имя в Каталонии в 2019 году

27 июля 2020, 14:06

В 2019-м Лео в Каталонии назвали 500 детей – из-за популярности капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Прирост: в 2010-м имя Лео получили 136 мальчиков, а в 2017-м – 433.

Самое популярное имя для новорожденных в прошлом году – Марк (622 ребенка).

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Комментарии (2)
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Сэйв Этериджа
27 июля 2020, 14:25

*Овермарс вошел в чат*: «Ну, и кто тут теперь провальный трансфер?»

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e.genius
27 июля 2020, 15:21

А сколько Криштиану на Мадейре?

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#Лионель Месси
#Барселона