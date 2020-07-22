«Химки» в следующем сезоне сыграют в РПЛ

Об этом рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков:

«Наше окончательное решение. «Химки» — в Премьер-лиге.

Бюджет? Пока мы его не обсуждали. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Сохраняем состав и тренерский штаб».