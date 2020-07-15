Маркус Рэшфорд
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#Маркус Рэшфорд #Футбол

Рэшфорд станет самым молодым почетным доктором университета Манчестера – за благотворительность

15 июля 2020, 10:42

Рэшфорду 22 года. Университет оценил его заслуги в обеспечении бесплатным питанием детей из нуждающихся семей.

Рэшфорд был особенно активен во время пандемии – организовал сбор средств для малообеспеченных семей и собрал около 20 млн фунтов.

Потом Рэшфорд призвал Бориса Джонсона не отменять соцподдержку для этих детей, а после отказа выступил в прессе. Тогда правительство уступило и продлило систему бесплатных ваучеров.

Есть и такая история про него
Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс
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