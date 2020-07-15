Рэшфорд станет самым молодым почетным доктором университета Манчестера – за благотворительность

Рэшфорд был особенно активен во время пандемии – организовал сбор средств для малообеспеченных семей и собрал около 20 млн фунтов.

Потом Рэшфорд призвал Бориса Джонсона не отменять соцподдержку для этих детей, а после отказа выступил в прессе. Тогда правительство уступило и продлило систему бесплатных ваучеров.