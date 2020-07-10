Лига Европы
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#Лига Европы

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

10 июля 2020, 14:28

1/4 финала

«Вольфсбург»/«Шахтер» – «Айнтрахт»/«Базель» 

ЛАСК/«Манчестер Юнайтед» – «Истанбул»/«Копенгаген» 

«Интер»/«Хетафе» – «Байер»/«Рейнджерс» 

«Вулверхэмптон»/«Олимпиакос» – «Севилья»/«Рома» 

1/2 финала

Победитель четвертого четвертьфинала – победитель второго четвертьфинала 

Победитель третьего четвертьфинала – победитель первого четвертьфинала 

Финал:

Номинальным хозяином финала станет победитель первого полуфинала.

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