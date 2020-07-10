Лига Европы
Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
10 июля 2020, 14:28
1/4 финала:
«Вольфсбург»/«Шахтер» – «Айнтрахт»/«Базель»
ЛАСК/«Манчестер Юнайтед» – «Истанбул»/«Копенгаген»
«Интер»/«Хетафе» – «Байер»/«Рейнджерс»
«Вулверхэмптон»/«Олимпиакос» – «Севилья»/«Рома»
1/2 финала:
Победитель четвертого четвертьфинала – победитель второго четвертьфинала
Победитель третьего четвертьфинала – победитель первого четвертьфинала
Финал:
Номинальным хозяином финала станет победитель первого полуфинала.
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