Лига чемпионов
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: «Реал» в полуфинале может сыграть с «Барселоной»
10 июля 2020, 13:30
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов:
1/4 финала:
«Реал»/«Манчестер Сити» – «Лион»/«Ювентус»
«РБ Лейпциг» – «Атлетико»
«Наполи»/«Барселона» – «Челси»/«Бавария»
«Аталанта» – «ПСЖ»
1/2 финала:
Победитель первого четвертьфинала – победитель третьего четвертьфинала
Победитель второго четвертьфинала – победитель четвертого четвертьфинала
Финал:
Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.
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