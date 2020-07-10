Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: «Реал» в полуфинале может сыграть с «Барселоной»

10 июля 2020, 13:30

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов:

1/4 финала

«Реал»/«Манчестер Сити» – «Лион»/«Ювентус»

«РБ Лейпциг» – «Атлетико» 

«Наполи»/«Барселона» – «Челси»/«Бавария» 

«Аталанта» – «ПСЖ»

1/2 финала

Победитель первого четвертьфинала – победитель третьего четвертьфинала 

Победитель второго четвертьфинала – победитель четвертого четвертьфинала

Финал:

Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.

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