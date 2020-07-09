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«Краснодар» после паузы – техническая победа и одно очко в трех матчах
09 июля 2020, 22:19
«Краснодар» не сыграл с «Динамо» из-за коронавируса (матч перенесен) и получил техническую победу над «Оренбургом» (матч не состоялся).
Три игры после паузы:
- «Ростов» – 1:1;
- «Зенит» – 2:4;
- «Рубин» – 0:1.
«Краснодар» идет четвертым в таблице РПЛ после 27 туров при игре в запасе, до третьего места – одно очко.
До паузы «Краснодар» делил второе место, опережая четвертую команду на три очка.
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