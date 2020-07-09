«Краснодар» после паузы – техническая победа и одно очко в трех матчах

«Краснодар» не сыграл с «Динамо» из-за коронавируса (матч перенесен) и получил техническую победу над «Оренбургом» (матч не состоялся).

Три игры после паузы:

«Ростов» – 1:1;

«Зенит» – 2:4;

«Рубин» – 0:1.

«Краснодар» идет четвертым в таблице РПЛ после 27 туров при игре в запасе, до третьего места – одно очко.

До паузы «Краснодар» делил второе место, опережая четвертую команду на три очка.