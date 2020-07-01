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#РПЛ #Футбол #Краснодар #Ростов

Матч «Ростова» и «Краснодара» стал самым продолжительным в истории РПЛ

01 июля 2020, 22:57

Официальный телеграм-канал РПЛ пишет, что она длилась 111 минут и 15 секунд.

Что было в этом матче:
Самый долгий матч в истории РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» пробили 111 минут – все из-за ВАР
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