«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» благодаря двум пенальти

Во втором матче 24-го тура РПЛ «Зенит» победил «Крылья» 2:1:

Глушенков забил за «Крылья» в конце первого тайма;

«Зенит» бил два пенальти, оба забил Дзюба – 2:1;

Два гола «Зенита» не были засчитаны из-за офсайдов;

Гол «Крыльев» не был засчитан из-за игры рукой.

«Зенит» – первый с 56 очками, «Крылья» остались на последнем месте.