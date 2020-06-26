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Футбол
«Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» благодаря двум пенальти
26 июня 2020, 22:35
Во втором матче 24-го тура РПЛ «Зенит» победил «Крылья» 2:1:
- Глушенков забил за «Крылья» в конце первого тайма;
- «Зенит» бил два пенальти, оба забил Дзюба – 2:1;
- Два гола «Зенита» не были засчитаны из-за офсайдов;
- Гол «Крыльев» не был засчитан из-за игры рукой.
«Зенит» – первый с 56 очками, «Крылья» остались на последнем месте.
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