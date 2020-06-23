Фанат «Бернли» отказался извиняться за самолет с баннером «Жизни белых важны»

В матче «Манчестер Сити» – «Бернли» над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли»).

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл в фейсбуке написал, что эту акцию устроил он.

Он не стал извиняться за свой поступок:

«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться перед… Никем! Видимо, сегодня говорить, что жизни белых важны, – это расизм».