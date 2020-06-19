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#Ростов #РПЛ #Футбол #Сочи

Жены Карпина, Ионова и Песьякова поздравили «Сочи» с победой, показав средние пальцы

19 июня, 23:47

Подпись к оригинальному посту: «Поздравляем победителей».

инстаграм Ксении Песьяковой

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что было в матче «Сочи» и «Ростова»:
Такого никогда не было: клуб выиграл 10:1 – но его сейчас все ненавидят
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