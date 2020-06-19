Кокорин: «Я дебютировал в 17 лет»
После матча с «Ростовом» Александр Кокорин, который оформил хет-трик и забил свои 100-й и 101-й голы, поговорил про возраст соперника:
🇷🇺«Как бы то ни было, мы готовились как к команде Премьер-лиги. Я тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать в том числе сборной России и выходить на новый уровень».
🧤«У ребят дебют, они хотят проявить себя. Надо отдать им должное. У вратаря получилось отбить пенальти, еще пару хороших моментов. Это его будущие контракты и команды».
Дело было вечером, делать было нечего:
Кокорин - "Я тоже дебютировал в 17 лет."
Это его дебют:
ДИНАМО МОСКВА 2008
состав команды дата рождения дата игры возраст
Жидрунас Карчемарскас 24.05.1983 04.10.2008 25,4
Марчин Ковальчик 09.04.1985 04.10.2008 23,5
Леандро Фернандес 30.01.1983 04.10.2008 25,7
Йован Танасиевич 20.01.1978 04.10.2008 30,7
Арунас Климавичюс 05.10.1982 04.10.2008 26,0
Люк Уилкшир 02.10.1981 04.10.2008 27,0
Андрей Карпович 18.01.1981 04.10.2008 27,7
Дмитрий Комбаров 22.01.1987 04.10.2008 21,7
Игорь Семшов 06.04.1978 04.10.2008 30,5
Фёдор Смолов 09.02.1990 04.10.2008 18,7
Александр Кержаков 27.11.1982 04.10.2008 25,9
Александр Димидко 20.01.1986 04.10.2008 22,7
Александр Кокорин 19.03.1991 04.10.2008 17,5
Средний возраст команды - 24,8
А ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДЕБЮТ!!!
РОСТОВ
состав команды дата рождения дата игры возраст
Денис Попов 29.08.2002 19.06.2020 17,8
Тимофей Калистратов 18.02.2003 19.06.2020 17,3
Вильям Рогава 25.01.2003 19.06.2020 17,4
Кирилл Гирнык 31.03.2003 19.06.2020 17,2
Владимир Абрамов 05.04.2002 19.06.2020 18,2
Павел Горелов 22.01.2003 19.06.2020 17,4
Роман Романов 28.03.2003 19.06.2020 17,2
Никита Куприянов 23.04.2002 19.06.2020 18,2
Данил Хромов 25.12.2002 19.06.2020 17,5
Никита Колотиевский 04.03.2001 19.06.2020 19,3
Тамаз Топурия 29.01.2002 19.06.2020 18,4
Сергей Кочканян 05.05.2003 19.06.2020 17,1
Алексей Корниенко 15.01.2003 19.06.2020 17,4
Иван Комаров 15.04.2003 19.06.2020 17,2
Никита Каштан 01.09.2003 19.06.2020 16,8
Максим Ставцев 29.01.2004 19.06.2020 16,4
Средний возраст команды - 17,6
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