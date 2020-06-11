Александр Головин
ЦСКА
Монако
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
11 июня 2020, 13:21
Деньги получили МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ из Ленинска-Кузнецкого. Выплаты должен был получить еще «Металлург-Кузбасс», но он прекратил существование.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- Этой зимой стало известно, что школа в Калтане не получила 5% за трансфер.
- Ситуацию взял под контроль РФС.
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