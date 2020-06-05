Фанаты попадут на матчи РПЛ, если разрешат регионы. Гостевых – не пустят

Итоги собрания клубов РПЛ по видеосвязи:

• Зрители могут присутствовать, если разрешили региональные власти. Гостевых фанатов не пустят.

• Представители СМИ должны будут работать в масках и перчатках.

• Послематчевые пресс-конференции – по видеосвязи.

• Регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей принят клубами, будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.

• Срок летнего трансферного окна: 26 июля – 19 сентября.

• Молодежный чемпионат завершен, чемпион – «Динамо».

Заседание Исполкома РФС – 9 июня.