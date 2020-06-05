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Футбол
Фанаты попадут на матчи РПЛ, если разрешат регионы. Гостевых – не пустят
05 июня 2020, 19:53
Итоги собрания клубов РПЛ по видеосвязи:
• Зрители могут присутствовать, если разрешили региональные власти. Гостевых фанатов не пустят.
• Представители СМИ должны будут работать в масках и перчатках.
• Послематчевые пресс-конференции – по видеосвязи.
• Регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей принят клубами, будет опубликован после утверждения на Исполкоме РФС.
• Срок летнего трансферного окна: 26 июля – 19 сентября.
• Молодежный чемпионат завершен, чемпион – «Динамо».
Заседание Исполкома РФС – 9 июня.
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