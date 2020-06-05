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РПЛ откроет трансферное окно с 26 июля по 16 сентября

05 июня 2020, 17:35

Клубы Премьер-лиги сегодня провели собрание. Вот его итоги:

  • Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.
  • Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи РПЛ. Они должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки).
  • Послематчевые пресс-конференции будут проходить с помощью видеосвязи.
  • Летнее трансферное окно откроется 26 июля и закроется 19 сентября.
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