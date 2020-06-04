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#НБА #баскетбол

НБА доиграет сезон 22 командами до 12 октября

04 июня 2020, 22:11

План по возобновлению сезона был принят подавляющим количеством голосов – 29 против одного. Сезон продолжат:

  • 8 лучших команд с обеих конференций, которые находятся в зоне плей-офф;
  • Еще 6 команд, которые вне зоны плей-офф – пять с Запада («Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс»), одна с Востока («Вашингтон»);
  • Каждая команда проведет по 8 игр для определения итоговой таблицы;
  • Завершили сезон: «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорк», «Детройт», «Атланта», «Кливленд», «Миннесота» и «Голден Стэйт».

Предполагаемое расписание:

  • Тренировочный лагерь: 9-11 июля;
  • Матчи сезона: 31 июля – 12 октября;
  • Лотерея драфта: 25 августа;
  • Драфт НБА: 15 октября;
  • Рынок свободных агентов: 18 октября;
  • Тренировочный лагерь к новому сезону: 10 ноября;
  • Старт нового сезона: 1 декабря.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как доиграют – выяснили. А где?
НБА доиграет сезон в «Диснейуорлде». Это отдельный город со всей инфраструктурой и двумя гигантскими отелями
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