Расписание Серии А: за месяц всего пять дней без матчей, остальные – каждый день

Серии А осталось доиграть 25-й тур и полноценно провести еще 12. Опубликован календарь на туры с 25-го по 35-й.

Главное по нему:

С 20 июня по 23 июля матчи будут ежедневно за исключением пяти дней – 25 и 29 июня, 3, 10 и 17 июля;

– 25 и 29 июня, 3, 10 и 17 июля; Матчи будут сыграны в 16:15, 18:30 и 20:45 по местному времени;

Рестарт – 20 июня играми «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри».

Когда будут топ-матчи:

24 июня (среда): «Аталанта» – «Лацио»;

28 июня (воскресенье): «Милан» – «Рома»;

2 июля (четверг): «Аталанта» – «Наполи»;

4 июля (суббота): «Лацио» – «Милан»;

6 июля (понедельник): «Наполи» – «Рома»;

7 июля (вторник): «Милан» – «Ювентус»;

11 июля (суббота): «Ювентус» – «Аталанта»;

12 июля (воскресенье): «Наполи» – «Милан»;

19 июля (воскресенье): «Рома» – «Интер»;

20 июля (понедельник): «Ювентус» – «Лацио».

Даты и время матчей 36-38 туров будут объявлены позже.

Полное расписание удобнее посмотреть тут.