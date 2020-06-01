Серия А
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#Серия А #Футбол

Расписание Серии А: за месяц всего пять дней без матчей, остальные – каждый день

01 июня 2020, 22:25

Серии А осталось доиграть 25-й тур и полноценно провести еще 12. Опубликован календарь на туры с 25-го по 35-й.

Главное по нему:

  • С 20 июня по 23 июля матчи будут ежедневно за исключением пяти дней – 25 и 29 июня, 3, 10 и 17 июля;
  • Матчи будут сыграны в 16:15, 18:30 и 20:45 по местному времени;
  • Рестарт – 20 июня играми «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри».

Когда будут топ-матчи:

  • 24 июня (среда): «Аталанта» – «Лацио»;
  • 28 июня (воскресенье): «Милан» – «Рома»;
  • 2 июля (четверг): «Аталанта» – «Наполи»;
  • 4 июля (суббота): «Лацио» – «Милан»;
  • 6 июля (понедельник): «Наполи» – «Рома»;
  • 7 июля (вторник): «Милан» – «Ювентус»;
  • 11 июля (суббота): «Ювентус» – «Аталанта»;
  • 12 июля (воскресенье): «Наполи» – «Милан»;
  • 19 июля (воскресенье): «Рома» – «Интер»;
  • 20 июля (понедельник): «Ювентус» – «Лацио».

Даты и время матчей 36-38 туров будут объявлены позже.

Полное расписание удобнее посмотреть тут.

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