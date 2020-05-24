Шальке
Бундеслига
Футбол
Последние пять матчей «Шальке» – ужас: 0 побед, 16 пропущенных мячей и всего 1 забитый
24 мая 2020, 18:24
В последний раз «Шальке» выигрывал в Бундеслиге аж 17 января (обыграл «Гладбах» со счетом 2:0). Дальше – девять матчей без побед (всего четыре ничьи), пять последних из них особенно ужасны:
🔪 С «Лейпцигом» – поражение 0:5.
🕳️ С «Кельном» – поражение 0:3.
🎯 С «Хоффенхаймом» – 1:1.
⚡️ С «Боруссией» Д – поражение 0:4.
✖️ С «Аугсбургом» – поражение 0:3.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые