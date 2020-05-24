Последние пять матчей «Шальке» – ужас: 0 побед, 16 пропущенных мячей и всего 1 забитый

В последний раз «Шальке» выигрывал в Бундеслиге аж 17 января (обыграл «Гладбах» со счетом 2:0). Дальше – девять матчей без побед (всего четыре ничьи), пять последних из них особенно ужасны:

🔪 С «Лейпцигом» – поражение 0:5.

🕳️ С «Кельном» – поражение 0:3.

🎯 С «Хоффенхаймом» – 1:1.

⚡️ С «Боруссией» Д – поражение 0:4.

✖️ С «Аугсбургом» – поражение 0:3.