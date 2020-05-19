Николай Карполь
волейбол
Уралочка
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#Николай Карполь #волейбол #Уралочка

Карполь уже 51 год тренирует «Уралочку». Он продолжит работу в новом сезоне

19 мая 2020, 23:33

«Если будет здоровье, я продолжу работать. Сейчас мы ждем, когда сможем тренироваться. Мы предоставили команде отпуск до 1 июля», – сказал Карполь. 

Это будет 52-й сезон Карполя во главе «Уралочки», он уже должен войти в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мы пока заявку не подавали, но я уже превысил рекорд на один год – отработал 51 год с одной командой», – отметил Карполь.

1 мая тренеру исполнилось 82 года.

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