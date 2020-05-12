НБА
баскетбол
Китай продлит бойкот матчей НБА на телевидении
12 мая 2020, 23:20
Такую информацию передает ESPN.
В октябре 2019 года генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори публично поддержал протесты в Гонконге, после чего CCTV приостановило трансляции матчей лиги.
11 мая НБА назначил Майкла Ма новым гендиректором НБА в Китае, предполагается, для нормализации отношений. Несмотря на это, CCTV продолжит бойкотировать трансляции.
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