Китай продлит бойкот матчей НБА на телевидении

Такую информацию передает ESPN.

В октябре 2019 года генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори публично поддержал протесты в Гонконге, после чего CCTV приостановило трансляции матчей лиги.

11 мая НБА назначил Майкла Ма новым гендиректором НБА в Китае, предполагается, для нормализации отношений. Несмотря на это, CCTV продолжит бойкотировать трансляции.