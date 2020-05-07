16 мая – официальная дата возобновления сезона Бундеслиги

Власти Германии разрешили продолжить сезон, а 36 клубов обеих Бундеслиг согласовали даты на видеоконференции.

Ранее сообщалось, что сезон возобновится с 15 мая, но клубы договорились играть с субботы, 16 мая.

Расписание на ближайший тур выглядит так:

16 мая:

«Боруссия» Д – «Шальке»;

«Лейпциг» – «Фрайбург»;

«Хоффенхайм» – «Герта»;

«Фортуна» – «Падерборн»;

«Аугсбург» – «Вольфсбург».

17 мая:

«Кельн» – «Майнц»;

«Унион» – «Бавария».

18 мая: