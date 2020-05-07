Бундеслига
Футбол
16 мая – официальная дата возобновления сезона Бундеслиги
07 мая 2020, 15:04
Власти Германии разрешили продолжить сезон, а 36 клубов обеих Бундеслиг согласовали даты на видеоконференции.
Ранее сообщалось, что сезон возобновится с 15 мая, но клубы договорились играть с субботы, 16 мая.
Расписание на ближайший тур выглядит так:
16 мая:
- «Боруссия» Д – «Шальке»;
- «Лейпциг» – «Фрайбург»;
- «Хоффенхайм» – «Герта»;
- «Фортуна» – «Падерборн»;
- «Аугсбург» – «Вольфсбург».
17 мая:
- «Кельн» – «Майнц»;
- «Унион» – «Бавария».
18 мая:
- «Вердер» – «Байер».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые