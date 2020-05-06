«Почта России» переедет на стадион ЦСКА. Стоимость аренды – 1,5 миллиарда рублей в год

На стадионе будет базироваться главный офис компании. Общая площадь арендуемых площадей – 37 тысяч квадратных метров.

Вот что сказал по этому поводу председатель ВЭБа Игорь Шувалов: «Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба».