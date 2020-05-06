Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Футбол

Первый матч чемпионата Кореи покажут в твиттере и ютубе. Сезон стартует 8 мая

06 мая 2020, 10:38

Он должен был начаться 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

8 мая сезон начнут «Чонбук» и «Сувон». По московскому времени матч начнется в 13:00. Официальный аккаунт лиги обещает трансляцию матча в твиттере и ютубе.

Матчи пока будут проходить без зрителей.

В Южной Корее – 10804 человека, заболевших коронавирусом. За сутки с 4 по 5 мая заразились всего три человека.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Немного подробнее
В Южной Корее тоже возвращаются к футболу. Уже 8-го мая
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Футбол